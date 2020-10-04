Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о конкуренции в чемпионате России. Он отметил, что действующий чемпион России «Зенит» остановился в развитии.

— «Зенит» снова выиграет чемпионат? «Спартак» навязывает ему борьбу. Вчера была абсолютно равная игра. Если в прошлом году «Зенит» к этому времени уже имел преимущество, то сейчас его нет. И по игре его тоже нет. Если перед началом чемпионата казалось, что «Зенит» прибавит в игре, то сейчас он остановился в развитии. Нет ожидаемого движения вперед.(Сергей Федоров)