«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма
«Зенит» на выезде обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча 5-го тура РПЛ — 1:0.
Единственный гол забил полузащитник сине-бело-голубых Вендел на 32-й минуте.
В первой тайме игрок «Спартака» Виктор Мозес получил повреждение. На 25-й минуте он сел на газон и схватился за ногу. Врачи обрабатывали заморозкой его левое бедро. Вместо Мозеса на поле вышел Роман Зобнин.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
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|Рубин
|5
|1
|2
|2
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|5
|
12
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
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|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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