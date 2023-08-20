«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма

«Зенит» на выезде обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча 5-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник сине-бело-голубых Вендел на 32-й минуте.

В первой тайме игрок «Спартака» Виктор Мозес получил повреждение. На 25-й минуте он сел на газон и схватился за ногу. Врачи обрабатывали заморозкой его левое бедро. Вместо Мозеса на поле вышел Роман Зобнин.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»