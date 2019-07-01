"Зенит" объявил об уходе Маркизио

Пресс-служба "Зенита" объявила о том, что полузащитник Клаудио Маркизио покидает клуб, как и предполагал "СЭ". Сине-бело-голубые и итальянский игрок достигли соглашения о досрочном прекращении контракта.

Маркизио присоединился к "Зениту" 3 сентября 2018-го, провел 15 матчей и забил два мяча. Вместе с сине-бело-голубыми он стал чемпионом России.

Клаудио Маркизио покидает "Зенит".



Сине-бело-голубые и итальянский полузащитник достигли соглашения о досрочном прекращении контракта: https://t.co/r9HDtWND5B pic.twitter.com/zz41bnm6EJ – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 1 июля 2019 г.

У Маркизио есть варианты продолжения карьеры