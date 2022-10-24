«Зенит» и «Сочи» совершили 5 фолов в матче РПЛ

«Зенит» нанес разгромное поражение «Сочи» в заключительном матче 14-го тура чемпионата России — 7:0.

При этом команды за весь матч совершили всего пять фолов: три раза правила нарушали питерцы, два раза — сочинцы.

Отметим, что в первом тайме игроки «Сочи» совершили только одно нарушение правил. Но в этом моменте прямую красную карточку получил защитник Артем Мещанинов.

«Зенит» набрал 36 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 20 очками занимает 8-е место.