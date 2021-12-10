«Зенит» может подписать защитников «Урала» Адамова и Кузьмичева
По информации «СЭ», «Зенит» интересуется защитниками «Урала» Арсеном Адамовым и Иваном Кузьмичевым.
В покупке Адамова заинтересован генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев, однако тренерский штаб команды больше склоняется к кандидатуре Кузьмичева.
Также в «Зените» намерены взять курс на рациональное вложение средств. Клуб планирует подписывать футболистов не дороже 20 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Адамов провел 18 матчей за «Урал» и не отличился результативными действиями, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего россиянина в 500 тысяч евро. У 21-летнего Кузьмичева 1 результативная передача в 12 играх за команду, его стоимость оценивается в 300 тысяч евро.
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