Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 00:31

В «Базеле» сообщили, что клуб еще не принял решения по поводу будущего Федора Чалова в команде

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер сообщил, что клуб еще не принял решения по поводу будущего нападающего Федора Чалова в команде.

«У Федора действующий контракт с «Базелем» до 30 июня. И в данный момент не совсем понятно, что будет дальше. Сейчас есть много довольно сложных вопросов, но в данный момент Федор тренируется с командой. Новый главный тренер хотел бы лично посмотреть его в деле, но окончательного решения не принято. Мы сами не знаем, насколько возможно продление соглашения в связи со сложившейся сложной ситуацией», — приводит «РБ Спорт» слова Майстера.

Представитель швейцарского клуба отметил, что решение по Чалову зависит от того, какое мнение о нем сложится у нового главного тренера команды, бывшего форварда сборной Швейцарии Александра Фрая. При этом сам россиянин хотел бы продолжить выступать в швейцарском чемпионате.
«Хочет ли «Базель» сохранить Чалова? Ответ на этот вопрос основывается на спортивной составляющей, и именно наш тренер должен решить. Но решения, повторю, пока нет. Ситуация непростая, как я понимаю, в ближайшие несколько дней она не изменится. Ближе к концу июня мы все же должны будем принять решение. Я слышал, что самому Чалову нравится в «Базеле» и он хотел бы задержаться в клубе», — добавил Майстер.

Чалов провел вторую половину сезона-2021/22 в «Базеле» на правах аренды из ЦСКА. 24-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за швейцарскую команду.

Ранее в ЦСКА заявляли, что форвард вернется в расположение московского клуба после 30 июня, когда закончится срок его аренды в «Базеле».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/bazel-reshenie-po-chalovu-ne-prinyato-v-blizhajshie-neskol-ko-dnej-situatsiya-ne-izmenitsya/
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
«Челси» увольняет секси-помощницу Абрамовича. Кто такая Марина Грановская, на которой держался весь клуб
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Зелимхан Бакаев отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» о своем уходе из клуба
Зелимхан Бакаев: «Мой переход в «Зенит» точно войдет в историю»
Комличенко вернется в «Динамо» из аренды в «Ростове»
Ростов подписал пятилетний контракт с Цаллаговым
Спиридонов — об уходе Бакаева в «Зенит»: «Не стоит его осуждать. С Дзюбой даже сравнивать не надо»
Паршивлюк прокомментировал продление контракта с «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зелимхан Бакаев отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» о своем уходе из клуба
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости