В «Базеле» сообщили, что клуб еще не принял решения по поводу будущего Федора Чалова в команде

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер сообщил, что клуб еще не принял решения по поводу будущего нападающего Федора Чалова в команде.

«У Федора действующий контракт с «Базелем» до 30 июня. И в данный момент не совсем понятно, что будет дальше. Сейчас есть много довольно сложных вопросов, но в данный момент Федор тренируется с командой. Новый главный тренер хотел бы лично посмотреть его в деле, но окончательного решения не принято. Мы сами не знаем, насколько возможно продление соглашения в связи со сложившейся сложной ситуацией», — приводит «РБ Спорт» слова Майстера.

Представитель швейцарского клуба отметил, что решение по Чалову зависит от того, какое мнение о нем сложится у нового главного тренера команды, бывшего форварда сборной Швейцарии Александра Фрая. При этом сам россиянин хотел бы продолжить выступать в швейцарском чемпионате.

«Хочет ли «Базель» сохранить Чалова? Ответ на этот вопрос основывается на спортивной составляющей, и именно наш тренер должен решить. Но решения, повторю, пока нет. Ситуация непростая, как я понимаю, в ближайшие несколько дней она не изменится. Ближе к концу июня мы все же должны будем принять решение. Я слышал, что самому Чалову нравится в «Базеле» и он хотел бы задержаться в клубе», — добавил Майстер.

Чалов провел вторую половину сезона-2021/22 в «Базеле» на правах аренды из ЦСКА. 24-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за швейцарскую команду.

Ранее в ЦСКА заявляли, что форвард вернется в расположение московского клуба после 30 июня, когда закончится срок его аренды в «Базеле».