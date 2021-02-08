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Тайсон отклонил предложение из России

8 февраля 2021, 23:50
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Полузащитник «Шахтера» Тайсон ответил отказом на предложение из России, сообщает 8 февраля Globo Esporte. В новости не уточняется, о каком клубе или клубах идет речь.

Также указано, что футболист отклонил и предложения из ОАЭ и Китая. При этом он готов к переговорам со своим бывшим клубом «Интернасионалем». Футболист понимает, что в «Интере» он будет зарабатывать меньше.

33-летний Тайсон в текущем сезоне провел 15 матчей за «Шахтер» и забил два мяча при одной голевой передаче. Его контракт истекает 30 июня. Футболист не планирует продлевать соглашение.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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