Тайсон отклонил предложение из России

Полузащитник «Шахтера» Тайсон ответил отказом на предложение из России, сообщает 8 февраля Globo Esporte. В новости не уточняется, о каком клубе или клубах идет речь.

Также указано, что футболист отклонил и предложения из ОАЭ и Китая. При этом он готов к переговорам со своим бывшим клубом «Интернасионалем». Футболист понимает, что в «Интере» он будет зарабатывать меньше.

33-летний Тайсон в текущем сезоне провел 15 матчей за «Шахтер» и забил два мяча при одной голевой передаче. Его контракт истекает 30 июня. Футболист не планирует продлевать соглашение.