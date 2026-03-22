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Агкацев взял семь пенальти из одиннадцати в РПЛ

Кирилл Бурдаков
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев выиграл дуэль у Даниила Лесового в субботнем матче с «Пари НН» (5:0) и отразил уже седьмой пенальти в чемпионате России.

Перехитрить голкипера «быков» с 11-метровой отметки в матчах РПЛ получилось только у четвертых игроков — Лукаса Веры, Алексея Батракова, Артема Дзюбы (правда, тут счет в личном противостоянии 1:1) и Алексея Миронова.

Кроме того, в активе Агкацева три спасения в первой лиге (переиграл Джамала Дибиргаджиева, Антона Зиньковского и Гедеона Гузину) и одно в Кубке (бил Иван Обляков).

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба.«Краснодар» — команда-праздник! У Кордобы покер, Агкацев потащил пенальти, Сперцян с Кривцовым создали шедевр

Все пенальти в ворота Станислава Агкацева в чемпионатах России

Дата

Пенальтист

Матч

Минута (счет*)

Исход

21.05.2022

Идрис Умаев

Ахмат (д) — 1:1

45+3' (0:0)

Вратарь

18.03.2023

Артем Дзюба

Локомотив (г) — 2:3

45+8' (2:0)

Вратарь

10.11.2024

Мирлинд Даку

Рубин (г) — 1:1

31' (0:1)

Вратарь

23.11.2024

Лукас Вера

Химки (г) — 2:2

90+4' (2:1)

Гол

07.03.2025

Николай Калинский

Пари НН (г) — 3:0

90+4' (3:0)

Вратарь

25.04.2025

Гамид Агаларов

Динамо Мх (г) — 3:2

90+11' (3:2)

Вратарь

26.07.2025

Алексей Батраков

Локомотив (д) — 1:2

34' (0:0)

Гол

13.09.2025

Артем Дзюба

Акрон (д) — 2:1

23' (1:0)

Гол

04.10.2025

Георгий Мелкадзе

Ахмат (д) — 2:0

45+1' (2:0)

Вратарь

28.02.2026

Алексей Миронов

Ростов (д) — 2:1

45+3' (1:0)

Гол

21.03.2026

Даниил Лесовой

Пари НН (д) — 5:0

84' (4:0)

Вратарь

* Счет перед ударом.

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Станислав Агкацев
РПЛ
ФК Краснодар
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5
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6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
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