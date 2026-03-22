Агкацев взял семь пенальти из одиннадцати в РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев выиграл дуэль у Даниила Лесового в субботнем матче с «Пари НН» (5:0) и отразил уже седьмой пенальти в чемпионате России.

Перехитрить голкипера «быков» с 11-метровой отметки в матчах РПЛ получилось только у четвертых игроков — Лукаса Веры, Алексея Батракова, Артема Дзюбы (правда, тут счет в личном противостоянии 1:1) и Алексея Миронова.

Кроме того, в активе Агкацева три спасения в первой лиге (переиграл Джамала Дибиргаджиева, Антона Зиньковского и Гедеона Гузину) и одно в Кубке (бил Иван Обляков).

Все пенальти в ворота Станислава Агкацева в чемпионатах России

Дата Пенальтист Матч Минута (счет*) Исход 21.05.2022 Идрис Умаев Ахмат (д) — 1:1 45+3' (0:0) Вратарь 18.03.2023 Артем Дзюба Локомотив (г) — 2:3 45+8' (2:0) Вратарь 10.11.2024 Мирлинд Даку Рубин (г) — 1:1 31' (0:1) Вратарь 23.11.2024 Лукас Вера Химки (г) — 2:2 90+4' (2:1) Гол 07.03.2025 Николай Калинский Пари НН (г) — 3:0 90+4' (3:0) Вратарь 25.04.2025 Гамид Агаларов Динамо Мх (г) — 3:2 90+11' (3:2) Вратарь 26.07.2025 Алексей Батраков Локомотив (д) — 1:2 34' (0:0) Гол 13.09.2025 Артем Дзюба Акрон (д) — 2:1 23' (1:0) Гол 04.10.2025 Георгий Мелкадзе Ахмат (д) — 2:0 45+1' (2:0) Вратарь 28.02.2026 Алексей Миронов Ростов (д) — 2:1 45+3' (1:0) Гол 21.03.2026 Даниил Лесовой Пари НН (д) — 5:0 84' (4:0) Вратарь

* Счет перед ударом.