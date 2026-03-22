Агкацев взял семь пенальти из одиннадцати в РПЛ
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев выиграл дуэль у Даниила Лесового в субботнем матче с «Пари НН» (5:0) и отразил уже седьмой пенальти в чемпионате России.
Перехитрить голкипера «быков» с 11-метровой отметки в матчах РПЛ получилось только у четвертых игроков — Лукаса Веры, Алексея Батракова, Артема Дзюбы (правда, тут счет в личном противостоянии 1:1) и Алексея Миронова.
Кроме того, в активе Агкацева три спасения в первой лиге (переиграл Джамала Дибиргаджиева, Антона Зиньковского и Гедеона Гузину) и одно в Кубке (бил Иван Обляков).
Все пенальти в ворота Станислава Агкацева в чемпионатах России
|
Дата
|
Пенальтист
|
Матч
|
Минута (счет*)
|
Исход
|
21.05.2022
|
Идрис Умаев
|
Ахмат (д) — 1:1
|
45+3' (0:0)
|
Вратарь
|
18.03.2023
|
Артем Дзюба
|
Локомотив (г) — 2:3
|
45+8' (2:0)
|
Вратарь
|
10.11.2024
|
Мирлинд Даку
|
Рубин (г) — 1:1
|
31' (0:1)
|
Вратарь
|
23.11.2024
|
Лукас Вера
|
Химки (г) — 2:2
|
90+4' (2:1)
|
Гол
|
07.03.2025
|
Николай Калинский
|
Пари НН (г) — 3:0
|
90+4' (3:0)
|
Вратарь
|
25.04.2025
|
Гамид Агаларов
|
Динамо Мх (г) — 3:2
|
90+11' (3:2)
|
Вратарь
|
26.07.2025
|
Алексей Батраков
|
Локомотив (д) — 1:2
|
34' (0:0)
|
Гол
|
13.09.2025
|
Артем Дзюба
|
Акрон (д) — 2:1
|
23' (1:0)
|
Гол
|
04.10.2025
|
Георгий Мелкадзе
|
Ахмат (д) — 2:0
|
45+1' (2:0)
|
Вратарь
|
28.02.2026
|
Алексей Миронов
|
Ростов (д) — 2:1
|
45+3' (1:0)
|
Гол
|
21.03.2026
|
Даниил Лесовой
|
Пари НН (д) — 5:0
|
84' (4:0)
|
Вратарь
* Счет перед ударом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1