В Госдуме рассказали, когда планируется заседание по возвращению пива на стадионы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал «СЭ», когда будет рассмотрен вопрос о возвращении пива на стадионы.

«Я для себя поставил срок. Если мне не удастся до зимы вернуть пиво на стадионы или выдвинуть данный закон в правительство, то я сдаюсь, не сумев победить некие силы, которые блокируют это. У нас все поддерживают идею возвращения пива на стадионы, даже Минздрав. Противников нет, но почему-то этот вопрос не решен. Скорее всего, мы соберем заседание в конце сентября касательно этого вопроса», — сказал Свищев «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.