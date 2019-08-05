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Задержан болельщик, ударивший росгвардейца в стычке во время матча "Зенит" - "Краснодар"

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Полиция задержала мужчину 1994 года рождения по подозрению в нападении на сотрудника правопорядка, сообщает официальный сайт СК РФ по Санкт-Петербургу. В его отношении возбуждено уголовное дело.

 
ОМОН vs болельщики.Во время матча "Зенит" – "Краснодар" произошло столкновение ОМОНа и болельщиков

Во время матча "Зенит""Краснодар"​ (1:1) произошла стычка фанатов с сотрудниками ОМОНа. По информации "СЭ", конфликт возник в результате недовольства фанатами ограждениями у стадиона.

"По данным следствия, подозреваемый вечером 3 августа 2019 года, находясь на территории стадиона "Газпром-Арена" в г.Санкт-Петербурге, во время футбольного матча, действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей", – говорится в сообщении следкома.

 

Дополнительная информация

https://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1379977/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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