Юрий Семин: «У «Локо» одна большая проблема- отсутствие Алексея Миранчука»
19:00
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 9-го тура премьер-лиги против «Сочи» заявил, что для его команды проблемой является отсутствие хавбека Алексея Миранчука. Россиянин пропускает встречу из-за травмы.
— Этот перерыв прошел стандартно — он всегда так проходит, когда игроки уезжают, — сказал Семин в эфире канала «Матч Премьер». — Большая группа была молодых игроков, мы провели товарищеский матч.
Все вернулись в нормальном состоянии, травмированных нет. Жоау Мариу? Игра покажет, что он усвоил, а что — нет. Проблемы? Нет у нас проблем. Одна большая проблема — отсутствие Алексея Миранчука.
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