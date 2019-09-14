Юрий Семин: «У «Локо» одна большая проблема- отсутствие Алексея Миранчука»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 9-го тура премьер-лиги против «Сочи» заявил, что для его команды проблемой является отсутствие хавбека Алексея Миранчука. Россиянин пропускает встречу из-за травмы.

— Этот перерыв прошел стандартно — он всегда так проходит, когда игроки уезжают, — сказал Семин в эфире канала «Матч Премьер». — Большая группа была молодых игроков, мы провели товарищеский матч.

Все вернулись в нормальном состоянии, травмированных нет. Жоау Мариу? Игра покажет, что он усвоил, а что — нет. Проблемы? Нет у нас проблем. Одна большая проблема — отсутствие Алексея Миранчука.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр