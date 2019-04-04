Юрий Семин: "Смородская - худший руководитель? Это болельщикам оценивать"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью Youtube-каналу Commandos прокомментировал работу бывшего президента клуба Ольги Смородской. Она занимала должность с 2010 по 2016 год. В 2010 году Смородская уволила Семина с поста главного тренера "Локо", а после ее ухода специалист вернулся на должность.
- Ольга Смородская - худший руководитель в футболе?
- Не знаю, это оценивать болельщикам. Сейчас в футболе появляется много менеджеров, которые приходят и думают, что в футболе все знают. Но концовка получается одна и та же. Сложные ситуации остаются после их ухода.
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=IdXgR5ijTVM&feature=youtu.be
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