Юрий Семин: "Смородская - худший руководитель? Это болельщикам оценивать"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью Youtube-каналу Commandos прокомментировал работу бывшего президента клуба Ольги Смородской. Она занимала должность с 2010 по 2016 год. В 2010 году Смородская уволила Семина с поста главного тренера "Локо", а после ее ухода специалист вернулся на должность.

- Ольга Смородская - худший руководитель в футболе?

- Не знаю, это оценивать болельщикам. Сейчас в футболе появляется много менеджеров, которые приходят и думают, что в футболе все знают. Но концовка получается одна и та же. Сложные ситуации остаются после их ухода.