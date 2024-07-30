Ромащенко — о новом сезоне РПЛ: «Очень заметна разница по игре команд в контрпрессинг»

Российский тренер Мирослав Ромащенко поделился мнением об игре команд в первых двух турах РПЛ-2024/25.

«Очень заметна разница по игре команд в контрпрессинг. Это очень хорошо видно на примере матчей «Ростова», который очень хорошо этим элементом игры пользуется. Мы видели это во вчерашнем матче «Динамо» Махачкалы против «Краснодара» (сыграли 0:0. — Прим. «СЭ»). Многие клубы этим элементом пользуются и достаточно неплохо. И это, прям, разница, которая видна по сравнению с концовкой предыдущего чемпионата», — сказал Ромащенко в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После двух туров РПЛ «Зенит» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу. На втором месте находится «Динамо» (6), на третьем — ЦСКА (4).