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Сегодня, 00:55

Ромащенко — о новом сезоне РПЛ: «Очень заметна разница по игре команд в контрпрессинг»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Мирослав Ромащенко поделился мнением об игре команд в первых двух турах РПЛ-2024/25.

«Очень заметна разница по игре команд в контрпрессинг. Это очень хорошо видно на примере матчей «Ростова», который очень хорошо этим элементом игры пользуется. Мы видели это во вчерашнем матче «Динамо» Махачкалы против «Краснодара» (сыграли 0:0. — Прим. «СЭ»). Многие клубы этим элементом пользуются и достаточно неплохо. И это, прям, разница, которая видна по сравнению с концовкой предыдущего чемпионата», — сказал Ромащенко в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После двух туров РПЛ «Зенит» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу. На втором месте находится «Динамо» (6), на третьем — ЦСКА (4).

РПЛ
Мирослав Ромащенко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

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 2
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Локомотив

 2
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Бителло

Динамо

 4
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Зенит

 4
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И К Ж
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Динамо

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