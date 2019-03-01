Юрий Газинский: "У "Краснодара" впереди сложный график, но мы к нему готовы"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в интервью "СЭ" заявил, что команда готова к сложному графику. В 18-м туре чемпионата России "быкам" предстоит встретиться со "Спартаком"​.

– У "Краснодара" начинаются горячие деньки – пять матчей за две недели. Это пугает или подстегивает?

– Ни то, ни другое. Рабочий момент, не более. Понятно, график сложный, но мы к нему готовы.

– Когда играешь в таком режиме от звонка до звонка, к пятому матчу ноги ватные и голова кругом? Или реально сохранить свежесть?

– Организм-то не железный. Если не успел восстановиться, да еще соперник серьезный, заставляет много перемещаться без мяча, конечно, очень тяжело. Приходится включать морально-волевые. (Александр Кружков)

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