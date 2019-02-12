Юрий Газинский: "Кокорин и Мамаев все осознали, хочется, чтобы их уже отпустили"

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский считает, что его одноклубник Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин должны быть отпущены на свободу. Игроки были заключены в СИЗО 8 октября по обвинению в избиении федеральных чиновников Сергея Гайсина и Дениса Пака, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз - до 8 апреля.

- Мое мнение: думаю, ребята все осознали, и хочется, чтобы их уже отпустили, - цитирует "Российская газета" Газинского. - Все прекрасно понимают, что они поступили плохо. Но, мне кажется, находясь там, они и сами тысячу раз поняли, что наделали. Я общаюсь с Пашей, близко знаю Сашу Кокорина. Хочется, чтобы ситуация скорее как-то решилась и в их пользу.

- В глазах Мамаева, кажется, раскаяние читалось особенно.

- Только они знают, что у них в голове. Но люди оказались в таком месте, в подобных которому и близко не бывали. И за это время наверняка многое успели осмыслить. Я переписывался с Пашей. И по его словам понял, что он многое обдумал и очень хочет вернуться к семье.