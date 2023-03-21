Юран — о поражении «Краснодара» от «Локомотива»: «Это ошибка тренера. За 7-8 минут Ивич проиграл игру»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран раскритиковал Владимира Ивича, возглавляющего «Краснодар», за поражение от «Локомотива» (2:3) в 20-м туре РПЛ.

«Краснодар» проиграл «Локомотиву» за 8 минут. Это ошибка тренера. Когда ты разбираешь соперника, ты должен все учитывать: как команда действует, когда проигрывает и так далее. Когда я работаю, я максимально просчитываю такие моменты.

С «Краснодаром» у «Локомотива» после перерыва выходят два атакующих игрока, но тренер «Краснодара» не реагирует. Пропускает «Краснодар» первый мяч — все равно нет реакции тренера. Пропустили второй мяч — снова нет реакции. И тут же в итоге третий. За 7-8 минут Ивич проиграл игру. Всегда говорят — выигрывает команда, а проигрывает тренер. Хотя это был матч, который довольно уверенно давался «Краснодару», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Сербский специалист возглавил «Краснодар» после окончания первой половины сезона. Под его руководством «быки» провели 6 матчей, в которых одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью.