Юран: «Дзюбу списали полу-дилетанты»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил игру «Локомотива» после зимней паузы в сезоне-2022/23.

«Во-первых, «Локомотив» сильнее стал в комплектации состава. Взяли двух ведущих игроков из Самары (Максима Глушенкова и Сергея Пиняева — прим. «СЭ»). Дзюбу кто-то списал, но это полу-дилетанты списали, потому что игрок обладает высочайшим спортивным уровнем и классом. Риск был в том, захочет ли он после «Зенита», не беру в рассчет Турцию, биться и отдаваться за «Локомотив». Я вижу, что он забивает и на максимум отдается на поле. Это факт. Где-то у меня тоже были сомнения, насколько у него осталось внутри футбольного, чтобы выходить с полной самоотдачей на матч.

На Галактионова еще нужно посмотреть, как дальше будет, потому что вылет из Кубка России — это печально. При всем уважении к «Акрону» — первый дивизион, 12-13-е место, но «Локомотив» уступает в пенальти, играя первым составом. Конечно, это печально, потому что были хорошие шансы побороться за Кубок. В чемпионате понятно — команда не покинет РПЛ, но высокие места не займешь», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 20 туров «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-зеленые одержали три победы подряд в чемпионате России, обыграв «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0) и «Краснодар» (3:2).