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Юран: «Дзюбу списали полу-дилетанты»

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Артем Дзюба (слева).
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил игру «Локомотива» после зимней паузы в сезоне-2022/23.

«Во-первых, «Локомотив» сильнее стал в комплектации состава. Взяли двух ведущих игроков из Самары (Максима Глушенкова и Сергея Пиняева — прим. «СЭ»). Дзюбу кто-то списал, но это полу-дилетанты списали, потому что игрок обладает высочайшим спортивным уровнем и классом. Риск был в том, захочет ли он после «Зенита», не беру в рассчет Турцию, биться и отдаваться за «Локомотив». Я вижу, что он забивает и на максимум отдается на поле. Это факт. Где-то у меня тоже были сомнения, насколько у него осталось внутри футбольного, чтобы выходить с полной самоотдачей на матч.

На Галактионова еще нужно посмотреть, как дальше будет, потому что вылет из Кубка России — это печально. При всем уважении к «Акрону» — первый дивизион, 12-13-е место, но «Локомотив» уступает в пенальти, играя первым составом. Конечно, это печально, потому что были хорошие шансы побороться за Кубок. В чемпионате понятно — команда не покинет РПЛ, но высокие места не займешь», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 20 туров «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-зеленые одержали три победы подряд в чемпионате России, обыграв «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0) и «Краснодар» (3:2).

Артем Дзюба
Сергей Юран
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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