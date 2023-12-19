Якимов — о месте «Факела»: «Помню, что эксперты и комментаторы говорили, что мы главные претенденты на вылет»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов оценил выступления команды в первой части сезона.

«Помню, что эксперты и комментаторы предрекали нам в начале сезона. Говорили, что «Факел» — это главный претендент на вылет. А в итоге мы находимся там, где и должны. То, что мы набрали больше очков, чем в прошлом году, для меня ничего не значит. Мы можем еще лучше!» — приводит слова Якимова пресс-служба «Факела».

«Факел» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице после 18 туров РПЛ. В последнем туре воронежцы на своем поле сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

В первом матче после зимнего перерыва команда Сергея Ташуева на выезде сыграет с «Пари НН». Игра пройдет 1-3 марта.