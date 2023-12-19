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Сегодня, 13:08

Якимов — о месте «Факела»: «Помню, что эксперты и комментаторы говорили, что мы главные претенденты на вылет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов оценил выступления команды в первой части сезона.

«Помню, что эксперты и комментаторы предрекали нам в начале сезона. Говорили, что «Факел» — это главный претендент на вылет. А в итоге мы находимся там, где и должны. То, что мы набрали больше очков, чем в прошлом году, для меня ничего не значит. Мы можем еще лучше!» — приводит слова Якимова пресс-служба «Факела».

«Факел» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице после 18 туров РПЛ. В последнем туре воронежцы на своем поле сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

В первом матче после зимнего перерыва команда Сергея Ташуева на выезде сыграет с «Пари НН». Игра пройдет 1-3 марта.

Источник: ФК «Факел»
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Якимов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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