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Сегодня, 13:08

Фильцов назвал Галицкого человеком высокого полета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов рассказал об общении с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Устраивал ли Галицкий разносы в раздевалке? При мне нет. Было ли мне с ним комфортно? У меня было с ним пару разговоров «на ногах», как говорят в дипломатии. Галицкий — человек высокого полета. Он обращался ко мне, 23-летнему вратарю, очень уважительно, на вы. Разговаривал со мной спокойно и деликатно. Это говорит об интеллекте человека, его воспитанности. Когда я приезжал на базу, чтобы забрать вещи, Галицкий подошел ко мне, пару минут мы прошли вместе. Он поблагодарил меня за то время, что я был в команде. Пожали друг другу руки и пожелали успехов», — приводит слова Фильцова «РБ Спорт».

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда начала выступать в РПЛ. На данный момент «быки» идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками после 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-fil-tsov-galitskij-chelovek-vy-sokogo-poleta/
Александр Фильцов
Футбол
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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