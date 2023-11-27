Камоцци считает, что «Краснодар» сможет побороться за золото РПЛ с «Зенитом» в этом сезоне

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна и итальянский агент, порассуждал о развитии чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Не могу предсказать кто победит в РПЛ в этом сезоне. Конечно, «Краснодар» сможет побороться с «Зенитом» за золото. На данный момент это самые стабильные команды в лиге. А победит уже сильнейший», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 16 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.