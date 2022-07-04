Вячеслав Кротов заявил, что уже адаптировался в «Нижнем Новгороде»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.

— С чистого листа начинается новая глава моей карьеры. Постараюсь улучшить статистику в этом сезоне, приносить пользу команде. С Галактионовым хорошо работается, приятная атмосфера в команде. Понятно, что от нас требуют, поэтому думаю, что все будет хорошо, — передает слова Кротова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

— Можно сказать, ты уже адаптировался в «Нижнем Новгороде»?

— Да, сто процентов.

— Есть понимание, почему все-таки не удалось удержаться в том матче против Оренбурга?

— Уже это прошло. Я долго от этого отходил, не хотелось бы к этому возвращаться. Это футбол, так бывает. Что я чувствовал? Опустошение.