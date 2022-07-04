Вячеслав Кротов заявил, что уже адаптировался в «Нижнем Новгороде»
Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.
— С чистого листа начинается новая глава моей карьеры. Постараюсь улучшить статистику в этом сезоне, приносить пользу команде. С Галактионовым хорошо работается, приятная атмосфера в команде. Понятно, что от нас требуют, поэтому думаю, что все будет хорошо, — передает слова Кротова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.
— Можно сказать, ты уже адаптировался в «Нижнем Новгороде»?
— Да, сто процентов.
— Есть понимание, почему все-таки не удалось удержаться в том матче против Оренбурга?
— Уже это прошло. Я долго от этого отходил, не хотелось бы к этому возвращаться. Это футбол, так бывает. Что я чувствовал? Опустошение.
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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