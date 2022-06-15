Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:58

Кафельников: «На месте Бакаева я бы тоже быстрее убежал из «Спартака», сверкая пятками»

Кафельников высказался о переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Евгений Кафельников.
Фото Никита Успенский

Олимпийский чемпион, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Я уже ничему не удивляюсь. У меня такое ощущение, что Федун кайфует от критики, которая поступает в его адрес. Можно ли назвать Зелимханом предателем? Мы не можем его упрекать. На его месте я бы тоже быстрее убежал из «Спартака», сверкая пятками. Зачем оставаться, если такое отношение ко всему в команде. Уйти в «Зенит» — абсолютно логичное правильное решение с его стороны. В российском футболе идет тотальная деградация. Игрокам о нормальной карьере даже думать не приходится. Лучшее решение — уехать в Европу. Но если предложений нет, то самый хороший вариант — пойти в «Зенит», — сказал Кафельников «СЭ».

25-летний россиянин перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кафельников
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если пить квас каждый день?
Он стоит 2,5 млн футов чистыми. Кто такой Славиша Йоканович, который возглавит «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Хавбек «Зенита» Ерохин будет готов сыграть за Суперкубок со «Спартаком». Защитник Караваев — нет
Михаил Кержаков о контракте с «Зенитом»: «Мысли были разные, но уверен, что принял правильное решение»
ЦСКА объявил состав на летние сбор в Новогорске
«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым
Салихова ответила Мирзояну: «Вчера пил шампанское из кубка, а сегодня дает непрошеные советы»
Тихонов: «Я бы не сравнивал случаи Бакаева и Дзюбы. Но жаль, что «Спартак» теряет воспитанника»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михаил Кержаков о контракте с «Зенитом»: «Мысли были разные, но уверен, что принял правильное решение»

Масалитин считает, что Чалов ушел из ЦСКА в аренду в «Базель» из-за Березуцких
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости