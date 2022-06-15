Кафельников: «На месте Бакаева я бы тоже быстрее убежал из «Спартака», сверкая пятками»

Олимпийский чемпион, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Я уже ничему не удивляюсь. У меня такое ощущение, что Федун кайфует от критики, которая поступает в его адрес. Можно ли назвать Зелимханом предателем? Мы не можем его упрекать. На его месте я бы тоже быстрее убежал из «Спартака», сверкая пятками. Зачем оставаться, если такое отношение ко всему в команде. Уйти в «Зенит» — абсолютно логичное правильное решение с его стороны. В российском футболе идет тотальная деградация. Игрокам о нормальной карьере даже думать не приходится. Лучшее решение — уехать в Европу. Но если предложений нет, то самый хороший вариант — пойти в «Зенит», — сказал Кафельников «СЭ».

25-летний россиянин перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.