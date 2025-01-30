Воспитанник «Спартака» Мелкадзе стал игроком «Ахмата»
Бывший нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе подписал контракт с «Ахматом», сообщает пресс-служба грознененцев.
Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на 2,5 года.
Мелкадзе уже выступал за «Ахмат» на правах аренды из «Спартака» в сезоне-2020/21. Он провел за грозненцев 24 матча, в которых забил три гола.
Последним клубом нападающего был грузинский «Колхети». Также он играл в «Сочи», «Тамбове», «Тосно» и «Спартаке».
Источник: ФК «Ахмат»
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