Воспитанник «Спартака» Мелкадзе стал игроком «Ахмата»

Бывший нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе подписал контракт с «Ахматом», сообщает пресс-служба грознененцев.

Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на 2,5 года.

Мелкадзе уже выступал за «Ахмат» на правах аренды из «Спартака» в сезоне-2020/21. Он провел за грозненцев 24 матча, в которых забил три гола.

Последним клубом нападающего был грузинский «Колхети». Также он играл в «Сочи», «Тамбове», «Тосно» и «Спартаке».