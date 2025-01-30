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Тарханов: «Меня вынудили покинуть ЦСКА после вылета из Высшей лиги»

Сергей Ярошенко
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился воспоминаниями об уходе из ЦСКА.

«Меня вынудили покинуть ЦСКА после вылета из Высшей лиги. Все дело в том, что я был независимым человеком и всегда говорил правду. Руководство нашей армии всегда с большим доверием ко мне относилось, либо меня вызывали, либо ко мне приезжали и слово давали. По этой причине игроки меня не любили и как итог пожаловались главному тренеру команды Юрию Андреевичу Морозову. Спустя годы он извинился передо мной», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Тарханов выступал за московский ЦСКА с 1976 по 1984 год.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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