Бейл: «С момента моего приезда в «Крылья» «Зенит» был недосягаем»
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» поделился мнением о гонке за чемпионство в сезоне РПЛ-2023/24.
«Для РПЛ это невероятная развязка! Сразу три команды в последнем туре боролись за чемпионство — было очень интересно. Думаю, это приковало больше внимания к лиге», — сказал Бейл «СЭ».
Защитник «Крыльев Советов» также рассказал, за счет чего командные результаты могут улучшиться.
«С момента моего приезда в «Крылья» «Зенит» был недосягаем... Но все команды развиваются. У «Динамо» были хорошие приобретения. «Краснодар» купил качественных футболистов. Главное, чтобы мы никого не продали! А, возможно, даже докупили игроков, которые помогут молодежи в развитии. Это то, что нам нужно. Надеюсь, благодаря этому мы сможем бороться за высокие места», — добавил Бейл.
«Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ минувшего сезона, набрав 41 очко за 30 туров. «Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом страны, «Краснодар» занял второе место, а «Динамо» — третье.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -