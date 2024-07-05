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Сегодня, 16:45

Бейл: «С момента моего приезда в «Крылья» «Зенит» был недосягаем»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» поделился мнением о гонке за чемпионство в сезоне РПЛ-2023/24.

«Для РПЛ это невероятная развязка! Сразу три команды в последнем туре боролись за чемпионство — было очень интересно. Думаю, это приковало больше внимания к лиге», — сказал Бейл «СЭ».

Защитник «Крыльев Советов» также рассказал, за счет чего командные результаты могут улучшиться.

«С момента моего приезда в «Крылья» «Зенит» был недосягаем... Но все команды развиваются. У «Динамо» были хорошие приобретения. «Краснодар» купил качественных футболистов. Главное, чтобы мы никого не продали! А, возможно, даже докупили игроков, которые помогут молодежи в развитии. Это то, что нам нужно. Надеюсь, благодаря этому мы сможем бороться за высокие места», — добавил Бейл.

Гленн Бейл. «Миранчук очень удивился, услышав в «Аталанте» русскую речь. Это я научил Хатебура!» Интервью Гленна Бейла

«Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ минувшего сезона, набрав 41 очко за 30 туров. «Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом страны, «Краснодар» занял второе место, а «Динамо» — третье.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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