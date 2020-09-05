Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» — о выступлении команды в новом сезоне и тренерской работе. По итогам шести туров РПЛ московский клуб занимает первое место в турнирной таблице с 14 баллами.

— После первого тура владелец клуба взорвал информационную бомбу. Вы были готовы к снятию «Спартака» с чемпионата?

— Понимаете, я вообще не думаю о турнирной таблице. Ну, хорошо, в марте-апреле я посмотрю в нее, изучу наше положение. Но не сейчас. Вообще, стараюсь не забивать себе голову вещами, на которые не могу повлиять. Я озабочен настроением в команде, тактикой. Кстати, даже тактика может зависеть от множества неподвластных мне факторов. Это далеко не всегда только влияние тренера. Я могу говорить об этом открыто, потому что сейчас мы лидируем.

На мой взгляд, профессия тренера, вклад тренера в результат переоценивается. Если команда выигрывает или проигрывает, сразу говорят о тренере. Конечно, это важно. Но не все так просто. Сейчас, когда мы выигрываем, я могу сказать об этом. На успешность результата влияет множество факторов, коллаборация всего в клубе и вокруг него: болельщиков, президента, спортивного директора, атмосферы в коллективе, соперника, от судей, в конце концов. «Локомотив» потерял по ходу матча с нами Миранчука и Баринова. Конечно, это важно. (Артем Калинин, Максим Алланазаров)