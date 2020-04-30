Волонтеры «Зенита» будут поставлять бесплатное питание для бездомных

Волонтеры «Зенита» весь май будут доставлять по 200 сэндвичей в благотворительную организацию «Ночлежка», которая занята реабилитацией бездомных людей, сообщает официальный сайт клуба.

Питание будет поставляться бесплатно с соблюдением всех мер безопасности.

— Мы уже проводили совместные акции для болельщиков, направленные на борьбу со стереотипами и изменение отношения к бездомным людям, — приводит слова президента клуба Александра Медведева официальный сайт «Зенита». — Сегодня именно они оказались среди тех, кто наиболее уязвим перед коронавирусом. Мы искренне рады оказать пусть небольшую, но все же помощь центру.

Призываем присоединиться к акции и болельщиков сине-бело-голубых: в условиях вынужденной самоизоляции бездомные нуждаются в еде, гигиенических средствах, средствах защиты и антисептиках. В наших силах помочь тем, кому так необходима помощь и поддержка.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 248 010 человек. Зафиксировано 229 312 летальных исходов от инфекции, вылечился 1 016 971 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 106 498 человек, 11 619 выздоровело, 1 073 умерло.?