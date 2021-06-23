Витория заявил, что лимит на легионеров не станет проблемой для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о подготовке команды к сезону-2021/22.

«Ситуация со сборниками типична для больших клубов. В клубе будет приниматься индивидуальный подход к каждому сборнику по их вводу в строй. Посмотрим, в каком состоянии вернутся, сколько они играли.

Лимит на легионеров не станет проблемой для «Спартака». Правила для всех едины, они четкие и ясные. Я всегда достаточно хладнокровно отношусь к подобному выбору. Восемь легионеров должны быть хорошо интегрированы в команду и показывать максимальное качество игры.

Не люблю сидеть и копаться в календарях и графиках. Мы будем играть со всеми командами. Я предпочитаю идти от игры к игре, об этом сказал своим футболистам. Для того, чтобы выигрывать, мы должны готовиться к каждому матчу на сто процентов. Нельзя заранее предсказать, какая игра будет важной. Эти прогнозы — неблагодарное дело. Нужно полностью концентрироваться на каждом следующем матче», — сказал Витория.

«Спартак» 24 мая объявил о назначении 51-летнего португальца на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два года. Специалист сменил на посту Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

«Спартак» будет готовиться к сезону-2021/22 на юге Австрии с 25 июня по 5 июля и проведет там несколько товарищеских матчей: против «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеника» (5 июля).