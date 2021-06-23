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Федун приехал на базу «Спартака» для встречи с Руем Виторией

13:30
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Леонид Федун приехал на базу «Спартака» в Тарасовку, чтобы провести встречу с тренерским штабом команды.

Игроки «Спартака» разъехались с базы по домам. 24 июня у них выходной, а 25 июня команда вылетает на сбор в Австрию.

По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в Тинькофф РПЛ. 24 мая главным тренером «Спартака» стал Руй Витория, который подписал контракт с клубом на 2 года. 51-летний португальский специалист сменил Доменико Тедеско, который покинул команду по окончании контракта.

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