РФС разрешил «Текстильщику» зарегистрировать переход Карпова из ЦСКА

Во вторник, 14 сентября, состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, сообщает сайт организации.

Было принято решение разрешить клубу «Текстильщик» зарегистрировать переход защитника ЦСКА Вадима Карпова.

«Удовлетворить заявление НП «ОФК «Текстильщик» г. Иваново о регистрации футболиста Карпова Вадима Юрьевича (14.07.2002 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить НП «ОФК «Текстильщик» г. Иваново осуществить регистрацию футболиста Карпова Вадима Юрьевича (14.07.2002 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при предоставлении в ФНЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — говорится в тексте решения.