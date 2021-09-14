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РФС разрешил «Текстильщику» зарегистрировать переход Карпова из ЦСКА

17:10
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Во вторник, 14 сентября, состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, сообщает сайт организации.

Было принято решение разрешить клубу «Текстильщик» зарегистрировать переход защитника ЦСКА Вадима Карпова.

«Удовлетворить заявление НП «ОФК «Текстильщик» г. Иваново о регистрации футболиста Карпова Вадима Юрьевича (14.07.2002 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить НП «ОФК «Текстильщик» г. Иваново осуществить регистрацию футболиста Карпова Вадима Юрьевича (14.07.2002 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при предоставлении в ФНЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — говорится в тексте решения.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214372

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Иван Шитик все материалы автора

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