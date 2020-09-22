Назначены арбитры и инспекторы на матчи 9-го тура Тинькофф-РПЛ. Центральный матч тура ЦСКА — «Локомотив» судит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

Сергей Карасев обслужит игру «Сочи» — «Краснодар». В прошлом туре он судил матч «Урал» — «Зенит» (1:1), в котором ошибочно засчитал гол Артема Дзюбы. Данное решение он принял после консультации с ВАР, которым работал Алексей Матюнин.

Сам Матюнин и его видеоассистент Алексей Воронцов назначений не получили.

Полностью список назначений выглядит следующим образом:

«Тамбов» — «Спартак»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Милюченко; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Тарас Безубяк.

«Зенит» — «Уфа»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Владимир Енютин.

«Сочи» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Андрей Веретешкин; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Владимир Овчинников.

«Арсенал» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ахмат» — «Урал»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Рашид Абусуев; резервный судья — Лаша Верулидзе; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Лапочкин.

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Николай Левников.

«Ротор» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Химки» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Николай Иванов.