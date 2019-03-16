Виктор Гончаренко: "Не думаю, что сыграет роль статистика игр с "Уралом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 20-го тура чемпионата России против "Урала" отметил качество поля в Екатеринбурге, а также высказался о статистике противостояния команд.

– Отличие игр в гостях и дома? Правильно говорить, что каждый матч – это своя история, – сказал Гончаренко в эфире "Матч Премьер". – Если осенью одна игра, то весной все может поменяться. Как пример: игра с "Арсеналом". Так что не думаю, что сегодня статистика будет играть роль. Не поменяли состав? Если команда играет хорошо, то нет смысла менять.

Важно, как мы сыграет в центре и как команды приноровятся к суровому зимнему полю, хотя оно очень хорошее.

"Урал" – ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча