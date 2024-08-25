Вице-президент «Ростова» оценил судейство в матче с «Локомотивом»

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов в комментарии для «СЭ» оценил работу арбитров в матче 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:3).

«Судейство? Два пенальти... Были они или не были. Не знаю, не могу сказать», — сказал Сайманов «СЭ».

После победы над ростовчанами «Локомотив» с 15 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 8 баллов за шесть туров и располагается на 8-й позиции.

В следующем туре железнодорожники 1 сентября сыграют против «Краснодара». «Ростов» в этот же день встретится с «Факелом».