«Вест Хэм» и «Ньюкасл» интересуются Фоминым

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин может перейти в «Вест Хэм» или «Ньюкасл», сообщает бывший пресс-атташе сборной России и колумнист «СЭ» Илья Казаков.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин может перейти в «Вест Хэм» или «Ньюкасл», сообщает бывший пресс-атташе сборной России и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале.

По информации источника, агентство FM Sports Agency следит за 24-летним россиянином еще с дубля «Краснодара». В процессе переговоров со знаменитыми итальянцами из GG11 досье на полузащитника оказалось в двух клубах АПЛ.

В нынешнем сезоне Фомин забил семь мячей и отдал три результативные передачи в 19 матчах за «Динамо». Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» интересуется полузащитником «Монако» Александром Головиным.