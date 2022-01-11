«Вест Хэм» интересуется Александром Головиным

«Вест Хэм» интересуется полузащитником «Монако» и сборной России Александром Головиным, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, стороны еще не начали переговоры, речь идет о консультациях и сборе информации о том, насколько самому 25-летнему россиянину интересно сменить клуб.

В сезоне-2021/22 Головин провел 23 матча за «Монако», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро. В декабре сообщалось, что россиянином также интересуется «Эвертон».