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«Вест Хэм» интересуется Александром Головиным

13:26
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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«Вест Хэм» интересуется полузащитником «Монако» и сборной России Александром Головиным, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, стороны еще не начали переговоры, речь идет о консультациях и сборе информации о том, насколько самому 25-летнему россиянину интересно сменить клуб.

В сезоне-2021/22 Головин провел 23 матча за «Монако», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро. В декабре сообщалось, что россиянином также интересуется «Эвертон».

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/vest-he-m-interesuetsya-goloviny-m/

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Иван Торопцев все материалы автора

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