«Вест Хэм» интересуется Александром Головиным
13:26
«Вест Хэм» интересуется полузащитником «Монако» и сборной России Александром Головиным, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, стороны еще не начали переговоры, речь идет о консультациях и сборе информации о том, насколько самому 25-летнему россиянину интересно сменить клуб.
В сезоне-2021/22 Головин провел 23 матча за «Монако», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро. В декабре сообщалось, что россиянином также интересуется «Эвертон».
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/vest-he-m-interesuetsya-goloviny-m/
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