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Сегодня, 13:00

Маслов — о дерби: «Все судейские решения были справедливыми»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в интервью «СЭ» оценил уровень судейства в матче 23-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2).

«К счастью или сожалению, нужно признать — все судейские решения были справедливыми. Единственное, мы понимаем, что Шадыханов на поле действовал в духе игры и не давал эти пенальти сразу, их назначал ВАР. Если бы играли несколько лет назад, когда еще не было ВАР, то матч никто бы не испортил.

К сожалению, есть такие рекомендации, как в моменте с первым пенальти, которые гласят: такое надо ставить. Мое личное мнение, судейские большие начальники должны собрать всех арбитров и сказать: в пользу развития игры не нужно ставить такие пенальти! Не в пользу какой-либо команды, а для самой игры! Коснись мяч руки Нетфуллина или нет, никто бы ничего не сделал, там не было игроков «Спартака». Мяч летел от ворот! Забить гол не представлялось возможным никому. В штрафной площади, в квадрате падения этого мяча никого не было. Для зрелищности, для развития игры такие пенальти лучше не ставить», — сказал Маслов «СЭ».

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» находится на 16-м месте (13).

 
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Денис Маслов
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

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