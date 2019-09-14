Защитник «Урала» Вараздат Ароян рассказал, за счет чего его команда во 2-м тайме может забить «Спартаку»в матче 9-го тура РПЛ.

— В принципе равная игра, жаль, со стандарта пропустили, — сказал Ароян в эфире канала «Матч премьер». — Почему Жиго был один? Обычно при стандартах мы по игрокам играем, но здесь не разобрались, чей Жиго. Во втором тайме мы должны поджать «Спартак», тогда у нас все получится.

Мы тоже можем забить со стандарта, даже без Бикфалви у нас есть кому подавать и замыкать. Считаю, стандарты — наша сила. Отсутствие Бикфалви ощущается, но у нас все бойцы, все игроки хорошие. «Спартак» сильная команда, но мы — тоже. Мы тоже можем создавать моменты и их реализовывать. Плюс будем стараться ловить «Спартак» на контратаках.

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