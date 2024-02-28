Гладилин: «Глушаков не усилит «Ростов»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему Денис Глушаков не подписал контракт с «Ростовом». Этой зимой 37-летний россиянин прошел медосмотр в ростовском клубе и начал тренировки с южанами на сборах.

«Как игрок основного состава он не был нужен. Играющим тренером его брать? Тогда его надо выпускать, потому что сидеть в запасе или играть понемногу, наверное, неправильно. Валерий Карпин и Виктор Онопко — очень опытные, сами долго играли и прошли то, через что сейчас проходит Глушаков, они все понимают. Думаю, они пришли к какому-то решению. Он не усилит «Ростов», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

Глушаков находился в статусе свободного агента с января, когда по взаимному соглашению был расторгнут договор с костромским «Спартаком». В разные годы футболист также выступал за «Пари НН», «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».