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28 февраля, 05:23

Гладилин: «Глушаков не усилит «Ростов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему Денис Глушаков не подписал контракт с «Ростовом». Этой зимой 37-летний россиянин прошел медосмотр в ростовском клубе и начал тренировки с южанами на сборах.

«Как игрок основного состава он не был нужен. Играющим тренером его брать? Тогда его надо выпускать, потому что сидеть в запасе или играть понемногу, наверное, неправильно. Валерий Карпин и Виктор Онопко — очень опытные, сами долго играли и прошли то, через что сейчас проходит Глушаков, они все понимают. Думаю, они пришли к какому-то решению. Он не усилит «Ростов», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

Глушаков находился в статусе свободного агента с января, когда по взаимному соглашению был расторгнут договор с костромским «Спартаком». В разные годы футболист также выступал за «Пари НН», «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/27/22432933.shtml?updated
Денис Глушаков
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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1
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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Кр. Советов – ЦСКА
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 - : -
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 - : -
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