Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход нападающего Джордана Ларссона из московской команды.

«В последнее время, до аренды, Ларссон особо в «Спартаке» не играл. Он выходил на замены еще при Витории и очень блекло выглядел, а при Ваноли его уже отправили в аренду. Нам не нужны такие неблагодарные футболисты. Его уход на данный момент — это вообще не потеря, тем более учитывая, что у него нет желания сюда возвращаться, где он получал огромнейшую зарплату, а сейчас еще и делает такие заявления. Заменять его, есть кем: Николсон, Соболев и ребята, которые на подходе из молодежного состава. Можно ли было уйти из «Спартака» по-другому, по-тихому? Знаете, это все вопрос воспитания», — сказал Кечинов «СЭ».

27 июня «Спартак» объявил об уходе Ларссона. Красно-белые и шведский нападающий расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции, в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.