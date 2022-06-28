Мелкадзе надеется, что болельщики «Зенита» примут Бакаева
Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».
Мелкадзе и Бакаев являются воспитанниками красно-белых.
«То, что люди уходят — это нормально. Это футбольная жизнь. А вот закрытие «Спартака» — 2 — это неправильно. Потому что не так много денег требовалось на существование команды. Если брать зарплату больших футболистов, то это, вероятно, 5-10 процентов их годового дохода. В теории даже могли скинуться и сохранить команду. Я вообще не понял этого решения. Из «Спартака» — 2 много кто в РПЛ играет. Так что это, конечно, удивляет.
Бакаев? «Спартак» вроде бы сам от него отказался. А что делать? На жизнь надо зарабатывать, хочется играть в футбол в лучших командах. И зачем ему жертвовать такими предложениями из-за чего-то или кого-то? Надеюсь, его примут болельщики. И все у него будет хорошо. Посадит ли на скамейку Малкома? Это будет тяжело. А вот если его будут использовать под нападением — это интересная история», — приводит «РБ Спорт» слова Мелкадзе.
Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта с клубом.
25-летний россиянин подписал соглашение с «Зенитом» по схеме «3+1». Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под 7-м номером.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -