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Сегодня, 10:45

Мелкадзе надеется, что болельщики «Зенита» примут Бакаева

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев (слева).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

Мелкадзе и Бакаев являются воспитанниками красно-белых.

«То, что люди уходят — это нормально. Это футбольная жизнь. А вот закрытие «Спартака» — 2 — это неправильно. Потому что не так много денег требовалось на существование команды. Если брать зарплату больших футболистов, то это, вероятно, 5-10 процентов их годового дохода. В теории даже могли скинуться и сохранить команду. Я вообще не понял этого решения. Из «Спартака» — 2 много кто в РПЛ играет. Так что это, конечно, удивляет.
Бакаев? «Спартак» вроде бы сам от него отказался. А что делать? На жизнь надо зарабатывать, хочется играть в футбол в лучших командах. И зачем ему жертвовать такими предложениями из-за чего-то или кого-то? Надеюсь, его примут болельщики. И все у него будет хорошо. Посадит ли на скамейку Малкома? Это будет тяжело. А вот если его будут использовать под нападением — это интересная история», — приводит «РБ Спорт» слова Мелкадзе.

Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта с клубом.

25-летний россиянин подписал соглашение с «Зенитом» по схеме «3+1». Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под 7-м номером.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-melkadze-nadeyus-bolel-shhiki-zenita-primut-bakaeva/

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Георгий Мелкадзе
Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
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1
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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