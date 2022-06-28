Мелкадзе надеется, что болельщики «Зенита» примут Бакаева

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

Мелкадзе и Бакаев являются воспитанниками красно-белых.

«То, что люди уходят — это нормально. Это футбольная жизнь. А вот закрытие «Спартака» — 2 — это неправильно. Потому что не так много денег требовалось на существование команды. Если брать зарплату больших футболистов, то это, вероятно, 5-10 процентов их годового дохода. В теории даже могли скинуться и сохранить команду. Я вообще не понял этого решения. Из «Спартака» — 2 много кто в РПЛ играет. Так что это, конечно, удивляет.

Бакаев? «Спартак» вроде бы сам от него отказался. А что делать? На жизнь надо зарабатывать, хочется играть в футбол в лучших командах. И зачем ему жертвовать такими предложениями из-за чего-то или кого-то? Надеюсь, его примут болельщики. И все у него будет хорошо. Посадит ли на скамейку Малкома? Это будет тяжело. А вот если его будут использовать под нападением — это интересная история», — приводит «РБ Спорт» слова Мелкадзе.

Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта с клубом.

25-летний россиянин подписал соглашение с «Зенитом» по схеме «3+1». Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под 7-м номером.