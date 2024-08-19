Хавбек «Локомотива» Тикнизян назвал причины спада в своей игре

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, с чем связан спад его игровой формы.

«В марте у меня была травма. Она, конечно, была не такой серьезной, но заняла очень много времени для реабилитации. А потом — конкуренция. Пока я восстанавливался, ребята, которые играют на моей позиции, были лучше, поэтому им давали больше игрового времени, что абсолютно нормально. У нас хорошая и здоровая атмосфера в коллективе, поэтому все закономерно», — цитирует Тикнизяна Legalbet.

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.