Хавбек «Локомотива» Тикнизян назвал причины спада в своей игре
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, с чем связан спад его игровой формы.
«В марте у меня была травма. Она, конечно, была не такой серьезной, но заняла очень много времени для реабилитации. А потом — конкуренция. Пока я восстанавливался, ребята, которые играют на моей позиции, были лучше, поэтому им давали больше игрового времени, что абсолютно нормально. У нас хорошая и здоровая атмосфера в коллективе, поэтому все закономерно», — цитирует Тикнизяна Legalbet.
В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Источник: Legalbet
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|17:30
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|
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