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Сегодня, 11:19

Газзаев — о Глушенкове: «Как можно не вызывать такого игрока в сборную?»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Впечатления от него самые наилучшие. Человек очень органично вписался в состав «Зенита» и демонстрирует действительно высокий уровень технического оснащения, индивидуальных качеств, культуры паса и результативности. Максим на старте чемпионата явно стал одним из лидеров команды», — сказал Газзаев «СЭ».

Также Газзаев считает, что Глушенков заслужил вызов в сборную России.

«В ситуации с невызовом Глушенкова в сборную все доходит уже до смешного. Ну как можно не вызывать такого игрока в состав национальной сборной?» — добавил Газзаев.

25-летний футболист возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ с шестью голами после трех матчей.

Денис Сафронов

Футбол
ФК Зенит
Валерий Газзаев
Максим Глушенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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