Газзаев — о Глушенкове: «Как можно не вызывать такого игрока в сборную?»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Впечатления от него самые наилучшие. Человек очень органично вписался в состав «Зенита» и демонстрирует действительно высокий уровень технического оснащения, индивидуальных качеств, культуры паса и результативности. Максим на старте чемпионата явно стал одним из лидеров команды», — сказал Газзаев «СЭ».

Также Газзаев считает, что Глушенков заслужил вызов в сборную России.

«В ситуации с невызовом Глушенкова в сборную все доходит уже до смешного. Ну как можно не вызывать такого игрока в состав национальной сборной?» — добавил Газзаев.

25-летний футболист возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ с шестью голами после трех матчей.

Денис Сафронов