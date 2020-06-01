Народный артист России, известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» первое интервью своего друга Юрия Семина после непродления контракта с железнодорожниками. С 1 июня главным тренером «Локомотива» стал Марко Николич.

— Давно не читал такого интервью, — признался Баринов. — Семин очень точно, с достоинством, рассказал все, как было. Никаких обид в нем не чувствуется. Он поднимает несколько важных проблем — неясную роль руководства клуба, кто вообще в него входит и откуда приходит, лицензирование менеджеров. С какого переляку дают Кикнадзе пятилетний контракт? Что он сделал и чего добился в футболе?

— Видели интервью с генеральным директором в эфире одного из телеканалов?

— Да, это детский лепет. На каждый вопрос Семин дал подробный ответ. Недостаточная работа с молодежью? Просто смешно! Кикнадзе вообще не видел, кто у него в команде играет и откуда эти воспитанники?! Мне очень понравилось интервью Дзюбы, который с гречью назвал эту ситуацию позорищем.

Семин и сейчас полон идей и желания продолжать тренировать, это один из самых прогрессивных наших тренеров. Дело не в том, что он — мой друг. Просто ему нечего скрывать и ни за что не стыдно. В той же ситуации со Смоловым признал ошибку, но и у Феди бывают длительные периоды засухи и мешают травмы.

Представляете, если бы к Лиге чемпионов взяли бы Еременко и Комличенко? Но даже с таким составом сыграли достойно со всеми соперниками. Осенние неудачи были вызваны психологическим спадом от неудач в Европе. Потом команда все равно заиграла.

— Верите, что у руководства было 18 кандидатов на пост главного тренера?

— Да какие там 18 кандидатур?! Нас совсем держат за идиотов? Вы представьте — если все увидели, что так можно с Семиным, то почему нельзя с любым другим? Судьба нашего футбола часто зависит от людей далеких от него, жадных и нечестных. Это сигнал всему нашему футболу.

— Юрия Семин обещал выкупить ложу и пригласить вас на футбол.

— Раньше я бывал среди почетных гостей в ложе. А недавно высказался о руководителях «Локомотива» словами Пушкина из «Бориса Годунова»: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!» Семин мне сказал: «Теперь тебя на стадион могут не пустить» (усмехнулся). Ну я даже не расстроился, ведь как теперь болеть-то? Потом он сказал: «Да, купим ложу, будем ходить», а я ответил «Ну смотри!».

— Роспотребнадзор разрешил присутствовать на матчах аудитории, которая составляет не более 10 процентов от вместимости стадиона. В Черкизово придет хотя бы половина?

— Сейчас руководство сделает все, чтобы эти 10 процентов составили их люди. Они боятся болельщиков как огня. Момент выбран настолько удобно, что никто не придет на стадион и не скажет, что о них думают. Футбол все равно останется для зрителей. Даже если у клуба один владелец, он должен осознавать всю моральную ответственность за такое решение.

— Генеральный директор РЖД Олег Белозеров из-за занятости переложил это решение на плечи Мещерякова и Кикнадзе?

— Белозерову тоже надо было хорошенько подумать, ведь «Локомотив» — визитная карточка РЖД, и о нем знают все. То, что он уволил Семина — это запомнят на всю оставшуюся жизнь. (Евгений Белоусов)