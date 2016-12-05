Вадим Скрипченко: "Ничья с "Краснодаром" - закономерный результат"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после ничьей в матче 17-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1) отметил, что команда смогла сконцентрироваться после пропущенного мяча. Наставник добавил, что самарцы старались использовать контратаки.
– Нам пришлось исправлять эту ситуацию после пропущенного гола, – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". – Призывал к концентрации. У нас появлялись контрвыпады. Результат закономерен. "Крылья" преуспели в контригре.
Верю в Крылья
Молодцы Крылья!!!!!!!!!! Потенциал-то у команды всегда был...... Жаль, что поздно начали раскрываться.....Но по любому спасибо
21:17 5 декабря
самарец
спасибо Крылья за игру и то что ушли перед зимним перерывом из зоны вылета!
21:11 5 декабря