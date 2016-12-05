Вадим Скрипченко: "Крылья" в игре с "Краснодаром" выполнили свой план на 100 процентов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после ничьей в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) заявил, что полностью доволен своими игроками, которые выполнили установку на игру, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам специалиста, в межсезонье необходимо усилить 2 - 3 позиции для увеличения конкуренции в составе.

- Очень хотелось завершить календарный год, набрав очки, - отметил Скрипченко. - Понимали, что с "Краснодаром" будет невозможно соперничать в контроле мяча, и мы намеревались действовать через контратаки. Считаю, что в Краснодаре мы выполнили свою задачу на 100 процентов. Правда, было тревожно, когда мы пропустили. Но тем не менее, вера в то, что отыграемся, оставалась до последнего. Счет 1:0 позволял на что-то рассчитывать. В целом, если брать игру, я считаю, результат закономерен. Мы не позволили сопернику создать голевые моменты в том количестве, в котором они могли бы быть, в этом отношении наша оборона сработала хорошо. Мы практически выполнили изначальный план на игру. Заслуженная ничья. Поздравляю игроков, у нас хорошее настроение.



- Насколько вы довольны качеством игры в последних матчах? Какое направление подготовки будет выбрано зимой, над чем планируете поработать?



- Нам нужно будет поработать над функциональным состониям. Потенциал есть. К сожалению, в этом отрезке не все ребята были в оптимальном состоянии. Те, кто получал практику, были в хорошей форме. У остальных еще пока неоптимальное состояние. Отвечая на первую часть вопроса - мы перестроили игру немного на более атакующий футбол, он нам стал приносить очки, голы. Будем совершенствовать это дальше. Я благодарен парням за этот отрезок чемпионата России.



- Насколько вы вообще довольны своим составом? Усиление будет?



- Предстоит проинализировать это. Есть пожелнания, но сейчас надо, чтобы эмоции улеглись. 2 - 3 позиции надо усилить, чтобы увеличить конкуренцию в составе. В последних матчах выпали несколько футболистов из-за травм, дисквалификаций, и сразу появились проблемы. Поэтому нам надо усилить состав для ротации.