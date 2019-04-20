Вадим Евсеев: "Мяч не шел в ворота"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев после матча 24-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:2) отметил, что сопернику нельзя было давать гандикап.

– Неудачный старт? Я знал, в чем причина. Такого старта не было бы. Да, мы дали фору, отдали гандикап команде. Отыгрываться всегда тяжело, - отметил Евсеев в эфире телеканала "Матч Премьер". - Мы постарались, приложили все силы. Мяч не шел в ворота. В конце об этом думали. Это футбол. Где-то он помогает реализовать ситуацию, когда что-то не складывается. Где-то нет.

– Что сказали в перерыве?

– Это останется у нас в раздевалке. Просто сказал, что так играть нельзя.

– Насколько готовы к плотному графику?

– Мы же готовились к чемпионату. Поэтому готовы, как и все команды. Ничего такого я не вижу. На четвертый день нормально играть в футбол.