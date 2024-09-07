В «Зените» сообщили, что Волков получил разрыв крестообразной связки
Пресс-служба «Зенита» сообщила, что центральный защитник команды Сергей Волков получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.
В ближайшее время футболисту будет сделана операция. Сроки восстановления игрока будут известны позднее.
Волков перебрался в «Зенит» из «Краснодара» минувшим летом за пять миллионов евро. Защитник успел принять участие в шести матчах сине-бело-голубых, не отметившись результативными действиями.
Источник: Telegram-канал
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Оренбург – Локомотив
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|14.09
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Краснодар – Ростов
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