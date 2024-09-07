В «Зените» сообщили, что Волков получил разрыв крестообразной связки

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что центральный защитник команды Сергей Волков получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В ближайшее время футболисту будет сделана операция. Сроки восстановления игрока будут известны позднее.

Волков перебрался в «Зенит» из «Краснодара» минувшим летом за пять миллионов евро. Защитник успел принять участие в шести матчах сине-бело-голубых, не отметившись результативными действиями.