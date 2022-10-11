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11 октября, 16:48

Селин — о получении гражданства Малкомом и Клаудиньо: «Если они помогут команде, почему бы и нет»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Актер и болельщик «Зенита» Сергей Селин отреагировал на намерение игроков питерского клуба Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Если хотят, пусть получают. Я к этому абсолютно нормально отношусь. Они хотят играть за «Зенит», хотят играть в России. Если они помогут нашей команде, почему бы и нет. Мы в отличие от всех принимаем любого. Говорим: «Ребята, играйте, любите, размножайтесь, показывайте результаты». Мы предоставляем им эти возможности. Мы большие и великие, можем всех принять», — цитирует «Спорт День за Днем» Селина.

Актер рассказал, продолжит ли он поддерживать «Зенит», если там будут играть только легионеры.

«Я тут немножко не понимаю. Если в команде играют одни легионеры, считаю, что это плохо. Это неправильно», — добавил он.

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/selin-o-naturalizatsii-malkoma-i-klaudino-my-v-otlichie-ot-vsekh-prinimaem-lyubogo
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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ФК Зенит
Сергей Селин
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3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
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5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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15
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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

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Марк Мампасси

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Локомотив

 7 1 1
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