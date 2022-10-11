Селин — о получении гражданства Малкомом и Клаудиньо: «Если они помогут команде, почему бы и нет»

Актер и болельщик «Зенита» Сергей Селин отреагировал на намерение игроков питерского клуба Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Если хотят, пусть получают. Я к этому абсолютно нормально отношусь. Они хотят играть за «Зенит», хотят играть в России. Если они помогут нашей команде, почему бы и нет. Мы в отличие от всех принимаем любого. Говорим: «Ребята, играйте, любите, размножайтесь, показывайте результаты». Мы предоставляем им эти возможности. Мы большие и великие, можем всех принять», — цитирует «Спорт День за Днем» Селина.

Актер рассказал, продолжит ли он поддерживать «Зенит», если там будут играть только легионеры.

«Я тут немножко не понимаю. Если в команде играют одни легионеры, считаю, что это плохо. Это неправильно», — добавил он.

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.