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Сегодня, 12:59

В «Спартаке» рассказали, кто пропустил первый медосмотр после выхода из отпуска

Артем Бухаев
Корреспондент
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Начальник медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов оценил физическое состояние футболистов.

«Традиционно команда проходит медосмотр после выхода из отпуска. Но сегодня это было в усеченном составе. Отсутствовали игроки сборных. Чернов и Максименко также в течение недели пройдут обследование. Футболисты выполняют программу в отпуске. Отпуск был небольшой, игроки не успели даже полноценно отдохнуть, поддерживают физическое состояние. Лишнего веса нет.

С Литвиновым все хорошо, дополнительно протестировали его. Все в порядке. Со Станковичем познакомились. Будем работать дальше. Предстоит планомерная, длительная работа. Например, медосмотр проходит согласно стандартам. Мы прислушиваемся к тренерскому штабу. Делаем все возможное, проводим профилактику травм. Надеемся, что Селихов проведет хороший сезон, и мы минимизируем осложнения хронических травм. У спортсменов бывают определенные повреждения, для этого врачи в коллективе и присутствуют», — сказал Козлов.

В среду, 19 июня, футболисты «Спартака» проходят медицинское обследование перед началом летних сборов.

 

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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25.05 16:30
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