В «Спартаке» рассказали, кто пропустил первый медосмотр после выхода из отпуска

Начальник медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов оценил физическое состояние футболистов.

«Традиционно команда проходит медосмотр после выхода из отпуска. Но сегодня это было в усеченном составе. Отсутствовали игроки сборных. Чернов и Максименко также в течение недели пройдут обследование. Футболисты выполняют программу в отпуске. Отпуск был небольшой, игроки не успели даже полноценно отдохнуть, поддерживают физическое состояние. Лишнего веса нет.

С Литвиновым все хорошо, дополнительно протестировали его. Все в порядке. Со Станковичем познакомились. Будем работать дальше. Предстоит планомерная, длительная работа. Например, медосмотр проходит согласно стандартам. Мы прислушиваемся к тренерскому штабу. Делаем все возможное, проводим профилактику травм. Надеемся, что Селихов проведет хороший сезон, и мы минимизируем осложнения хронических травм. У спортсменов бывают определенные повреждения, для этого врачи в коллективе и присутствуют», — сказал Козлов.