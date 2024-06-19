Озбилиз высказался о влиянии санкций на российский футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз поделился с «СЭ» мнением о влиянии санкций на российский футбол.

«С одной стороны, они повлияли, а с другой — нет. Потому что еще есть футболисты, которые хотят играть в России. Раньше, безусловно, был сильный чемпионат, но, с другой стороны, сейчас есть больше возможностей вкладывать деньги в развитие академий, чем тратить их на легионеров. И эта ситуация с санкциями вынуждает развивать молодежь. Я считаю, что всегда нужно вкладываться в детско-юношеский футбол, потому что потом, когда игроки вырастут, они смогут приносить хороший доход. Но надо понимать, что это долгий процесс. Не получится все сделать за два-три года», — сказал Озбилиз «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.

(Александр Абустин)

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